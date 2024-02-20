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قال وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ان مركز التربصات والاصطياف والتخييم "الشالة" بشنني الذي تولى تدشينه اليوم الثلاثاء يعد من أفضل المؤسسات الشبابية بالبلاد بفضل موقعه وطابعه المميزين.



واضاف أن هذا المركز يتمتع بكل المقومات الذي تؤهله لأن يكون قاطرة للسياحة الشبابية مؤكدا ان جهود الوزارة ستتركز على توفير حاجيات هذه المؤسسة من الموارد البشرية اللازمة للعمل حتى تقدم أفضل الخدمات لروادها. واشتمل القسط الأول من هذا المركب بالخصوص على 22 غرفة اقامة وعلى مطبخ ومطعم وقاعة للاجتماعات، ويتم حاليا انجاز الدراسة الخاصة باستكمال القسط الثاني من هذا المشروع ومن بين مكوناته تهيئة بقية الغرف. من جهة أخرى، أدى كمال دقيش زيارة الى المسبح البلدي بقابس الجنوبية المعطلة أشغاله منذ ما يزيد عن السنة مبينا أن جهود الوزارة ستتركز على استكمال الأشغال التي بلغت نسبة تقدمها حوالي 65 بالمائة. كما تابع سير النشاط والمشاريع المبرمجة بمركز التربصات "سانية الباي" بقابس المدينة وعاين عن قرب وضعية كل من الملعب البلدي عمر دغمان وملعب تبلبو. هذا وتتواصل زيارة وزير الشباب والرياضة الى ولاية قابس الى يوم الاربعاء حيث من المقرر ان تقوده الى عدد من الملاعب الرياضية والمؤسسات الشبابية بكل من مطماطة الجديدة والزارات والحامة والمطوية.