اهتمام أثيوبيا بمشروع إرساء نظام وطني شامل وموحد ومندمج حول الهجرة ينجزه المرصد الوطني للهجرة بتونس

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التقى المدير العام للمرصد الوطني للهجرة، محمد المنصوري، أمس الاثنين، وفدا عن وكالة المغتربين الإثيوبيين ممثّلين عن جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك بحضور عدد من إطارات المرصد.



وعبّر الوفد الأثيوبي، بالمناسبة، عن اهتمامه بمشروع إرساء نظام وطني شامل وموحد ومندمج حول الهجرة الذي ينجزه المرصد حاليا، مبديا اهتمامه بالتعرف على اليات التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال الهجرة في تونس.



وعبّر الوفد الأثيوبي، بالمناسبة، عن اهتمامه بمشروع إرساء نظام وطني شامل وموحد ومندمج حول الهجرة الذي ينجزه المرصد حاليا، مبديا اهتمامه بالتعرف على اليات التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال الهجرة في تونس.

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وكان المرصد الوطني للهجرة انطلق منذ سنة 2022 في إرساء مشروع نظام معلومات وطني شامل ومندمج حول الهجرة، يمكّن من تفادي تباين الاحصائيات حول فئات وأنواع الهجرة، وذلك من خلال ابرام اتفاقيات ثنائية وبرمجة اتفاقيات أخرى مع مع عديد الأطراف المتدخلة في مجال الهجرة على غرار الوكالة التونسية للتعاون الفني ووزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك المركزي وديوان التونسيين بالخارج ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية.



ومثلت هذه الزيارة، وفق بلاغ للمرصد، فرصةً للوفد الأثيوبي للاطلاع على أهم مهام المرصد الوطني للهجرة والتي تتمثل أساساً في جمع المعلومات والمعطيات وتحليل وتبادل البيانات بالإضافة إلى إنجاز بحوث ودراسات متعلقة بالهجرة، وللتعرف على تجربته في إنجاز المسح الوطني للهجرة الدولية بالشراكة مع المعهد الوطني للإحصاء والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وإبراز دورها الفاعل في دراسة أشكال الهجرة الدولية وأسبابها ودوافعها وآثارها ومساهمتها في إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الهجرة.



كما قدم الوفد الأثيوبي عرضاً لأهم أولويات بلاده مع التركيز على أهمية تبادل المعطيات الاحصائية ودورها في حوكمة تدفقات المهاجرين وفي تحديد السياسات الملائمة، ودور المغتربين في دعم التنمية ونقل المعارف والمهارات والتكنولوجيا، وأهمية التحويلات المالية للمغتربين في دعم الاحتياطي الوطني من العملات الاجنبية، وضرورة تشريك الجالية العائدة إلى الوطن في مختلف البرامج الوطنية للحكومة الأثيوبية…



وكان المدير العام للمرصد الوطني للهجرة، أكد بهذه المناسبة على التزام تونس واستعدادها الدّائم للمساهمة في كل جهد يهدفُ الى تدعيم العمل الإفريقي المشترك وتحقيق الاندماج الاقتصادي القارّي تماشيا مع الأهداف الأممية لسنة 2030 والإفريقية المضمّنة بــ"أجندة 2063" للاتّحاد الإفريقي بما يسهم في تجسيم آمال وتطلّعات شعوب القارّة في التنمية المستدامة والمتضامنة.



وفي ختام هذا اللقاء، أبدى الجانبان التونسي والاثيوبي استعدادهما لتعزيز التعاون والشراكة في مجال الهجرة وتبادل التجارب والخبرات والمعطيات الاحصائية، باعتبار أهمية دعم واثراء الشراكة حول مختلف المجالات ذات الصلة بالهجرة.



