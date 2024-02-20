بنزرت: تنفيذ 10 قرارات هدم وإزالة لبناءات فوضوية بمنطقة بمنطقة دار خضار برفراف من معتمدية راس الجبل

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نفذت الأجهزة الرقابية الجهوية المشتركة بولاية بنزرت، اليوم الثلاثاء، 10 قرارات هدم وإزالة لبناءات فوضوية تعمد أصحابها اقامتها دون سند قانوني بمنطقة دار خضار برفراف من معتمدية راس الجبل، بحسب معتمد المكان بالنيابة رامي معمري.



واوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان مصالح المعتمدية والحرس البحري وبلدية رفراف ووكالة حماية الشريط الساحلي، تولت تعبئة كافة الوسائل الضرورية، لتنفيذ حملة هدم و ازالة لبناءات أقامها أصحابها بالصلب، وعدد من الاسوار وسدم مجموعة بالوعات ومدارج امامية منجزة بالصلب، علاوة عن إزالة جميع مظاهر التحوز بالملك العمومي البحري بالمكان، والتى اقامها أصحابها على غير الإجراءات والصيغ القانونية.

وشدد ذات المصدر على ان المصالح الرقابية ستتولى اتخاذ الإجراءات الزجرية القانونية ضد كل من يعاود البناء ويخالف القانون، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ الحملات الدورية.