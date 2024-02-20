بحث اسهام البنوك والمؤسسات المالية في انجاز المشاريع الشبابية والرياضية

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تحادث وزير الشباب والرياضة كمال دقيش مساء يوم الإثنين بمقر الوزارة مع رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ناجي الغندري حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات البنكية والمالية وتعزيز مشاركتها في دعم المشاريع التنموية.



وتناول اللقاء سبل انخراط البنوك والمؤسسات المالية في دعم قطاعي الشباب والرياضة مما سيساهم في تسهيل الإجراءات وتسريع نسق إنجاز المشاريع الشبابية والرياضية لاسيما المعطلة منها، على غرار المسبح البلدي بالبلفيدير وتهيئة القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات بحي الشباب وإنجاز ملاعب الأحياء في الجهات ذات الأولوية وغيرها من المشاريع الشبابية والرياضية.

و أكد وزير الشباب والرياضة استعداد سلطة الاشراف للعمل المشترك بالتنسيق مع المؤسسات البنكية وتسهيل كل الإجراءات لدفع نسق إنجاز المشاريع لما يمثله هذا القطاع الحيوي من انعكاسات إيجابية على المجتمع بصفة عامة والشباب بصفة خاصة.