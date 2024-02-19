كاس امم افريقيا ( المغرب 2025) - غدا قرعة التصفيات التمهيدية

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بعد اختتام النسخة الرابعة والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية التي توج بها منتخب كوتديفوار البلد المنظم والتي خرج منها المنتخب التونسي من الدور الاول للمرحلة النهائية ، يتحول التركيز إلى النسخة الموالية (35) ، التي ستحتضنها المغرب عام 2025 بإجراء القرعة التمهيدية لكأس الأمم الأفريقية يوم غد الثلاثاء 20 فيفري الجاري في القاهرة، مصر.



وسيشمل الدور التمهيدي من تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم " المغرب 2025 " المنتخبات الثمانية (8) الأقل تصنيفًا وفقًا لتصنيف فيفا وهي الصومال، جيبوتي، ساو تومي، تشاد، موريشيوس، جنوب السودان، ليبيريا وإسواتيني.





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وستتبارى المنتخبات الثمانية فيما بينها على أساس الذهاب والإياب خلال نافذة في الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل حيث يلاقي ذهابا وايابا وفق القرعة كل منتخب من مجموعة الصف الاول (الصومال وجيبوتي وساو تومي وتشاد ) احد منتخبات مجموعة الصف الثاني ( جزر موريس وجنوب السودان وليبيريا واسواتيني).



وستنضم المنتخبات الأربعة (4) المتاهلة من الدورالتمهيدي إلى 44 منتخبا معفيًا من خوض الجور التمهيدي . وسيتم توزيع المنتخبات ال48 الى مجموعات تخوض تصفيات مباشرة ضمن بطولة مجموعات من ذهاب و اياب.