رئيس الحكومة يؤكد استعداد تونس تقاسم تجربتها في تصنيع اللقاحات مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي

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أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني، اليوم الأحد، أن تونس على أتم الاستعداد لمدّ يد المساعدة في مجال تصنيع اللقاحات في اطار مقاربة تشاركية مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، ولتتقاسم معهم تجربتها، وتكون لها مساهمة ناجعة و فاعلة في انقاذ الحياة البشرية لا سيما قاريا.



كان ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في فعالية حول التصنيع المستدام للقاحات من خلال مشاريع البحث والتطوير الشامل للقاحات في افريقيا بمناسبة مشاركته في فعاليّات الدورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتّحاد الافريقي.





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و ذكّر رئيس الحكومة بالمناسبة بالتجربة التونسية الرائدة منذ عقود في انتاج اللقاحات وبمدى تطور قطاع صناعة الأدوية في تونس، والذي يجعل منها قطبا نموذجيا في القارة الافريقية.



