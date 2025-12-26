"غوغل" تستعد لتغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني Gmail
تشير وثيقة رسمية صادرة عن "غوغل" إلى أن المستخدمين قد يتمكنون قريبًا من تغيير عناوين البريد الإلكتروني @gmail.com الخاصة بهم دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد، في خطوة وُصفت بالمهمّة وقد تُحدث تحولًا جذريًا في طريقة تعامل الشركة مع الهوية الرقمية عبر خدماتها المختلفة.
وظهرت هذه الوثيقة عبر مجموعة Google Pixel Hub على تطبيق تيليغرام وباللغة الهندية فقط، ما يرجّح أن يكون إطلاق الميزة في مرحلتها الأولى داخل الهند، على أن يتم تعميمها لاحقًا بشكل تدريجي، وفق ما أشارت إليه غوغل.
تحوّل في فلسفة الهوية الرقميةمنذ إطلاق خدمة Gmail، اعتمدت غوغل سياسة ربط كل حساب بعنوان بريد إلكتروني دائم وغير قابل للتغيير. ورغم إمكانية تعديل الاسم الظاهر للمستخدم، ظل عنوان @gmail.com ثابتًا، وهو نفسه المعتمد لتسجيل الدخول إلى خدمات أخرى مثل يوتيوب وغوغل درايف.
هذا القيد دفع عددًا كبيرًا من المستخدمين إلى التعايش مع عناوين قديمة أو غير مناسبة، أو إلى إنشاء حسابات إضافية كحل بديل، دون أن توفّر غوغل خيارًا رسميًا لتغيير العنوان الأساسي. الوثيقة الجديدة تعكس قطيعة واضحة مع هذا النهج الصارم.
كيف ستعمل الميزة الجديدة؟ستتيح غوغل للمستخدمين استبدال عنوان Gmail الخاص بهم مع الاحتفاظ بالحساب نفسه وكافة بياناته، بما في ذلك:
* الملفات
* الصور
* الاشتراكات
* الإعدادات
كما أكدت الشركة أن العنوان القديم سيبقى نشطًا، حيث ستصل الرسائل المرسلة إلى العنوانين القديم والجديد إلى صندوق وارد واحد، ما يعني أن الحساب سيحمل فعليًا هويتين بريديتين.
قيود تنظيمية وأمنيةحرصًا على الأمان والاستقرار، ستفرض غوغل جملة من القيود، من بينها:
* السماح بتغيير عنوان Gmail مرة واحدة كل 12 شهرًا
* حد أقصى 3 تغييرات لكل حساب طوال فترة استخدامه
* منع تسجيل عنوان Gmail جديد إضافي للحساب نفسه خلال فترة الانتظار
مخاطر أمنية محتملة وتحذيرات للمستخدمينيتزامن الإعلان غير الرسمي عن هذه الميزة مع مخاطر محتملة تتعلق بالتصيّد الإلكتروني، حيث قد يستغل بعض المحتالين حالة الالتباس لدفع المستخدمين إلى النقر على روابط وهمية بدعوى “تأكيد” أو “تحديث” عنوان Gmail.
وتنصح غوغل المستخدمين بعدم التفاعل مع أي رسائل بريد إلكتروني مشبوهة، مؤكدة أن أي تغييرات رسمية على الحساب لا يتم الإعلان عنها عبر رسائل عشوائية، بل تظهر حصريًا داخل إعدادات الحساب الرسمية.
موعد الإطلاق وإمكانية التحققحتى الآن، لم تعلن غوغل رسميًا عن إطلاق الميزة على نطاق واسع، كما تبقى التفاصيل قابلة للتعديل قبل التعميم العالمي. ويمكن للمستخدمين التحقق يدويًا من توفر الخيار عبر زيارة الرابط التالي:
my.account.google.com/google-account-email
في حال عدم توفر الميزة بعد، فلن يظهر الخيار ضمن الإعدادات.
