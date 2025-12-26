"غوغل" تستعد لتغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني Gmail

تشير وثيقة رسمية صادرة عن "غوغل" إلى أن المستخدمين قد يتمكنون قريبًا من تغيير عناوين البريد الإلكتروني @gmail.com الخاصة بهم دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد، في خطوة وُصفت بالمهمّة وقد تُحدث تحولًا جذريًا في طريقة تعامل الشركة مع الهوية الرقمية عبر خدماتها المختلفة.



وظهرت هذه الوثيقة عبر مجموعة Google Pixel Hub على تطبيق تيليغرام وباللغة الهندية فقط، ما يرجّح أن يكون إطلاق الميزة في مرحلتها الأولى داخل الهند، على أن يتم تعميمها لاحقًا بشكل تدريجي، وفق ما أشارت إليه غوغل.



تحوّل في فلسفة الهوية الرقمية



كيف ستعمل الميزة الجديدة؟



قيود تنظيمية وأمنية



مخاطر أمنية محتملة وتحذيرات للمستخدمين



موعد الإطلاق وإمكانية التحقق



تحوّل نادر في سياسات غوغل



منذ إطلاق خدمة، اعتمدت غوغل سياسة ربط كل حساب بعنوان بريد إلكتروني دائم وغير قابل للتغيير. ورغم إمكانية تعديل الاسم الظاهر للمستخدم، ظل عنوانثابتًا، وهو نفسه المعتمد لتسجيل الدخول إلى خدمات أخرى مثلهذا القيد دفع عددًا كبيرًا من المستخدمين إلى التعايش مع عناوين قديمة أو غير مناسبة، أو إلى إنشاء حسابات إضافية كحل بديل، دون أن توفّر غوغل خيارًا رسميًا لتغيير العنوان الأساسي. الوثيقة الجديدة تعكس قطيعة واضحة مع هذا النهج الصارم.ستتيح غوغل للمستخدمينالخاص بهم مع الاحتفاظ بالحساب نفسه وكافة بياناته، بما في ذلك:* الملفات* الصور* الاشتراكات* الإعداداتكما أكدت الشركة أن، حيث ستصل الرسائل المرسلة إلى العنوانين القديم والجديد إلى، ما يعني أن الحساب سيحمل فعليًاحرصًا على الأمان والاستقرار، ستفرض غوغل جملة من القيود، من بينها:* السماح بتغيير عنوان Gmail* حد أقصىطوال فترة استخدامه* منع تسجيل عنوان Gmail جديد إضافي للحساب نفسه خلال فترة الانتظاريتزامن الإعلان غير الرسمي عن هذه الميزة مع مخاطر محتملة تتعلق بالتصيّد الإلكتروني، حيث قد يستغل بعض المحتالين حالة الالتباس لدفع المستخدمين إلى النقر على روابط وهمية بدعوى “تأكيد” أو “تحديث” عنوان Gmail.وتنصح غوغل المستخدمين بعدم التفاعل مع أي رسائل بريد إلكتروني مشبوهة، مؤكدة أن، بل تظهر حصريًا داخلحتى الآن، لم تعلن غوغل رسميًا عن إطلاق الميزة على نطاق واسع، كما تبقى التفاصيل قابلة للتعديل قبل التعميم العالمي. ويمكن للمستخدمين التحقق يدويًا من توفر الخيار عبر زيارة الرابط التالي:في حال عدم توفر الميزة بعد، فلن يظهر الخيار ضمن الإعدادات.في حال تم إطلاق هذه الميزة عالميًا، فإنها تمثلفي سياسات غوغل، وتعكس لأول مرة استعداد الشركة لمنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة هوياتهم الرقمية، دون الاضطرار إلى البدء من الصفر أو التخلي عن بياناتهم وخدماتهم المرتبطة بالحساب.