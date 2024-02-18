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سليانة: تواصل حملة بلدية سليانة المخصّصة لرفع الأتربة وفواضل البناء

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Publié le Dimanche 18 Février 2024 - 13:10 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تواصل بلدية سليانة للأسبوع الثاني على التوالي حملتها المخصّصة لرفع الأتربة وفواضل البناء بأحياء مدينة سليانة، وهي حملة تتواصل على مدى 4 أسابيع بدعم من السلط الجهوية وبالشراكة مع بلديتي سيدي مرشد وبرقو ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز وبعض المقاولين الخواص، وفق كاتب عام بلدية سليانة المكي الجبالي.

وأضاف الجبالي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عددا من الأحياء يشهد تكدّس كميات كبيرة من الأتربة وفواضل البناء لسنوات عديدة، وقد تمّ في هذا الإطار وضمن هذه الحملة الانطلاق من حي النور من خلال رفع 700 طنّ خلال الأسبوع الأول فقط، مع تواصل المجهودات قصد رفع 2500 طن بالحي المذكور، مشيرا إلى أن المصالح البلدية اتصلت بمقسمين خواص لرفع الأتربة في أقرب الآجال.
وأشار إلى أن الحملة ستشمل لاحقا أحياء المسكية والمنجي سليم وحشاد، كما سيتم تنظيم حملات أخرى لتنظيف الأرصفة وتقليع الأعشاب الطفيلية وسط المدينة، مع برمجة كنس حوالي 2500 متر خطي يوميا عن طريق الخواص وذلم بداية من يوم 1 مارس القادم.


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