المحكمة الادارية تعلن عن مٱلات طعون الطور الأول من نزاعات النتائج الأولية للدورة الثانية من انتخابات المجالس المحلية 2023

أعلنت المحكمة الإدارية أنّ كافة دوائرها الاستئنافية استوفت أمس الجمعة مرحلة البت والتصريح بمنطوق أحكام ثلاثة عشر قضية التي تعهدت بها في نطاق الطور الأول من نزاعات النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الثانية.



وأوضحت المحكمة، في بلاغ لها مساء أمس، أنها قضت في شأنها ابتدائيا بالرفض شكلا في 6 قضايا والرفض أصلا في 5 قضايا أخرى.





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وقضت المحكمة بتغيير النتائج في قضيتين، حيث ألغت قرارات هيئة الانتخابات المطعون فيها وتعديل النتائج الأولية وذلك بالتصريح بفوز المترشح بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية المحلية منزل شاكر من معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس تبعا لتحصله على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح به والغاء قرار الهيئة المطعون فيه وتعديل النتائج الأولية وذلك بالتصريح بفوز المترشح بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية المحلية سرديانة من معتمدية السبيخة من ولاية القيروان تبعا لتحصله على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها.



وأضافت المحكمة الإدارية، في بلاغها، أنها شرعت في تبليغ نسخ الأحكام تباعا إلى الأطراف المعنيّة تمهيدا لانطلاق الطّور الثّاني من التّقاضي أمام الجلسة العامّة القضائيّة طبقا للصّيغ والٱجال المقرّرة بالقانون الانتخابي.



يشارالى أن الدورة الثانية من الانتخابات المحلية تم تنظيمها يوم 4 فيفري الجاري وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتائجها الأولية يوم 5 فيفيري وانطلقت على إثر ذلك مباشرة مرحلة الطعون لدى القضاء الإداري.