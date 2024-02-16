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قابس: استكمال أشغال عدد من المشاريع التربوية المموّلة عن طريق البنك العربي للإنماء

Publié le Vendredi 16 Février 2024 - 23:08 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تسلمت المندوبية الجهوية للتربية بقابس، خلال اليومين الأخيرين، جملة من المشاريع المموّلة عن طريق البنك العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
وتمثلت هذه المشاريع في بناء فضاء تحضيري ومجموعة صحية بالمدرسة الابتدائية القصر بالحامة، ومجموعة صحية وسياج بالمدرسة الابتدائية ببوعطوش من نفس المعتمدية، وبناء قاعة ومجموعة صحية وسياج بالمدرسة الابتدائية بالصمباط بالحامة الشمالية، وبناء فضاء تحضيري بالمدرسة الابتدائية ببشيمة القلب بالحامة، وفضاء تحضيري ومطعم بالمدرسة الابتدائية ببن غيلوف بالحامة الغربية، ومجموعة صحية بالمدرسة الابتدائية قليب الدخان من نفس المعتمدية.
من جهة أخرى، تتواصل وبنسق حثيث أشغال بناء المدرسة الاعدادية بالزراوة الجديدة، وهو مشروع شهد تعطلا كبيرا استوجب فسخ صفقته الأولى واسناده الى شركة مقاولات ثانية تعهدت باستكمال أشغاله في الآجال المتفق عليها.


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