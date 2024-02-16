صالون "غلفود" بدبي": تونس تشارك ب11 مؤسسة مصدرة لزيت الزيتون المعلّب

شاركت 11 مؤسسة تونسية مختصة في مجال تصدير زيت الزيتون المعلّب في المعرض الدولي للصناعات الغذائية "غالف فود" بدبي، الإمارات العربية المتحدة



وتتنزل المشاركة التونسية في المعرض الدولي للصناعات الغذائية "غلفود 2024" الذي يحتضنه مركز دبي التجاري العالمي من 19 إلى 23 فيفري 2024، في إطار البرنامج الوطني للنهوض بزيت الزيتون المعلب، وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وفق ما ورد ببلاغ للمركز، الجمعة.

وتهدف المشاركة في معرض "غلفود 2024"، أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، لدعم صادرات زيت الزيتون التّونسي المعلب نحو أسواق الخليج العربي، والتي تعتبر من الأسواق الواعدة لتصدير زيت الزيتون التونسي إضافة إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند و الاتحاد الأوروبي.



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وامتد الجناح التونسي في هذه التظاهرة على مساحة 208 متر مربع في قسم "الدهون والزيوت"، وخصص حصرياً للترويج لزيت الزيتون التونسي المعلب وعرض مختلف العلامات التونسية وتنظيم حصص للتذوق والطبخ باستخدام زيت الزيتون.

كما حرص المركز الفني للتعبئة والتغليف على تطوير آليات وطرق الاتصال، بما في ذلك كتالوجات الإعلانات الخاصة بالعارضين والتسجيل على المنصة الرسمية للمعرض.

ويحظى المعرض الدولي للصناعات الغذائية "غلفود 2024" بأهمية بالغة على الصعيد العالمي و من المقرر أن تسجل الدورة الجديدة مشاركة أكثر من 5500 جهة عارضة، وزواراً من أكثر من 190 دولة، ضمن مساحة عرض تتوزع على 24 قاعة.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة، حاليا، منصة رئيسية لدخول أسواق منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، باعتبارها سوقًا ذات إمكانات عالية للشركات التونسية المصدرة لزيت الزيتون المعلب، إضافة إلى ما تتميز به من نمو هائل في استهلاك المنتجات الغذائية، حيث تقيم بها حوالي 200 جنسية.

تمثل دورة هذا العام فرصة للمؤسسات الناشطة في المجال لعرض مختلف منتجاتهم من زيت الزيتون (التقليدية والعضوية والمنكّهة والفاخرة وغيرها) لتلبية جميع أنواع الطلب من الزوار من الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبلغت صادرات زيت الزيتون التونسي منذ بداية الموسم وحتى نهاية شهر جويلية 2023، ما قدره 171،4 ألف طن بقيمة 2765،1 مليون دينار تونسي، أي بانخفاض في الحجم بنسبة 2،6 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 49،5 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من الحملة 2021-2022، وفق معطيات اوردها المصدر ذاته.



