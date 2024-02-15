تسجيل فوريّ لـ 40 امرأة وفتاة في منصّة "رائدات" خلال مشاركة وزارة الأسرة بجناح خاصّ للتعريف ببرنامج "رائدات" في مهرجان "ريادة الأعمال" بالعاصمة

شاركت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بجناح خاصّ للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" في مهرجان "ريادة الأعمال" الذي انتظم في دورته الحادية عشر من 13 إلى 15 فيفري الجاري، بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة.



وسجل الجناح الخاصّ، الذي انتظم بالشراكة مع جمعيّة العمل ضدّ الإقصاء «FACE»، زيارة أكثر من 300 امرأة وفتاة راغبات في بعث مشاريع خاصة بهنّ، وأتاح تسجيل أكثر من 40 امرأة وفتاة بمنصّة "رائدات" وإيداع ملفاتهنّ إلكترونيّا، وفق بلاغ للوزارة.





...



وتضمّن الجناح عرضا لومضات تحسيسيّة للتعريف ببرنامج "رائدات" وكيفيّة الانتفاع بخطوطه المختلفة وتقديم قصص نجاح بخصوص أبرز المنتفعات بهذا البرنامج، إلى جانب مشاركة باعثتين منتفعتين ببرنامج "رائدات" في اختصاص تحويل مشتقات خليّة النحل وصنع مواد التجميل.



وضمن فعاليات هذا المهرجان، أمّنت المكلّفة بتسيير الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بالوزارة، وجدان بن عيّاد مداخلة اليوم الخميس في ورشة حول "تسريع التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات لتحقيق النمو المستدام"، أبرزت خلالها مسار ريادة الأعمال النسائيّة والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات الذي يجمع بين الفكرة والتمويل والمرافقة والتكوين والتعريف بآليات الوزارة المحفزّة للتمكين الاقتصادي على غرار برنامج "رائدات" والتمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة والتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي والبرنامج الوطني “صامدة” للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والتمكين الاقتصاديّ للنساء والفتيات العاملات بالقطاع الفلاحي والمجامع النسائيّة.



كما كانت كاهية مدير التمكين الاجتماعي والاقتصادي بالوزارة، آمال بن علي قدمت مداخلة أمس الأربعاء في حلقة النقاش الثامنة حول "الإدماج المالي وريادة الأعمال" تضمّنت التعريف بالخطوط العريضة لبرنامج "رائدات" الذي مكّن منذ انطلاقه حتى اليوم من تمويل 3679 مشروعا نسائيّا وعرض قصص النجاح والمشاريع الناجحة ذات العلاقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

