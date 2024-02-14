بنزرت: المصادقة على انجاز واستكمال عدد من المشاريع والبرامج العمومية بكلفة حوالي 1.3مليون دينار

صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت الملتئمة اليوم الاربعاء، بمقر الولاية على ملفات برمجة وإستكمال إنجاز عدد من المشاريع والبرامج العمومية الهادفة بكلفة مالية تقارب 1.3 مليون دينار.



وتضمنت قائمة المشاريع والبرامج المصادق عليها بالخصوص، وفق رئيسة اللجنة الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد، صفقة التفاوض المباشر المتعلقة بالاشراف الفني لمصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومتابعة الاشغال الخاصة بإنجاز اشغال محور كاف عباد والسرية من معتمدية سجنان بالماء الصالح للشرب، الذي تشرف عليه مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وملف الختم النهائي لمشروع تهيئة الملعب البلدي براس الجبل، ضمن برنامج التنمية المندمجة في قسطه الثالث المتعلق بعنصر الشبكات الكهربائية، والختم النهائي لمشروع بناء مركز صحة أساسية صنف 2 بوادي الرومين في قسطه الثالث والمدرج ضمن برنامج التنمية المندمجة.





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كما صادقت اللجنة على المخطط التقديري السنوي لابرام الصفقات العمومية للسنة الجارية 2024 لكل من بلدية غزالة والإدارة الجهوية للتجهيز، مع الموافقة على إعادة اعلان طلب العروض الخاص بالقسط الثالث من مشروع تاهيل سوق الدواب بماطر المدرج ضمن برنامج التنمية المندمجة ، بالتوازي مع ارجاء عدد من الملفات، الى حين استكمال بقية الإجراءات الواجبة بشانها وعرضها لاحقا على انظار اللجنة في اجتماعها الدوري المقبل.

ولاحظت ان هذه المشاريع والبرامج المصادق عليها تندرج ضمن التوصيات المؤكدة والقرارات الصادرة عن المجلس الجهوي للتنمية، بهدف توفير المرافق الخدماتية التي من شانها القرب اكثر فاكثر من المواطن وتعزيز أوجه التنمية الشاملة بمختلف مناطق الولاية والرفع من جاذبيتها الاقتصادية علاوة على تعزيز مناخها الاجتماعي السليم.