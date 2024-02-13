15 مؤسسة تونسية تشارك في الصالون الدولي للتغليف بإسبانيا خلال ماي 2024

ستشارك 15 مؤسسة تونسيّة مختصة في مجالات التغليف والطباعة في الصالون الدولي المختص في التغليف "هيسباك 2024"، المزمع تنظيمه من 7 الى 10 ماي 2024 ببرشلونة اسبانيا.



وقال المدير العام للمركز الفني للتعبئة والتغليف، عبد الكريم حمداوي، أنّ هذه المشاركة ستتمحور حول استكشاف فرص التصدير والنفاذ إلى أسواق جديدة. وأضاف أنّها ستتيح للمؤسّسات التونسيّة التعرّف على اخر المستجدات في مجال تقنيات التغليف والتدابير الواجب إتخاذها لأجل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.





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وأوضح أنّ المركز ينوي، خلال سنة 2024، الحضور كشريك في سبع صالونات دولية من المزمع تنظيمها في كل من دبي وباريس والمملكة العربية السعودية وكندا والولايات المتحدة.



من جهتها أشارت مديرة التسويق بالصالون، سنيا فرننداز ماناس، أن الصالون، الذي سيشهد مشاركة 270 عارضا مباشرا وعرض 1250 منتجا على مساحة 31 الف متر مربع سيشكل نقطة التقاء للمؤسسات الرائدة في القطاع على المستويين الوطني والدولي.



وأبررزت أنّ التظاهرة، التّي من المتوقع أن يزورها 31 ألف شخص، تهدف إلى جمع سلسلة القيم وتسهيل التفاعل بين العرض والطلب مع اعطاء الاولوية للابتكار.



وأضافت أن هذه الدورة ستركز على التأثير الإيجابي للابتكار على صناعة التغليف وعلى الاستدامة. كما سيتيح الصالون فرصة للعرض التجاري لخمس قطاعات تتعلّق بالتغليف الصناعي والتغليف الخاص بالعلامات التجارية والتعليب ووضع العلامات والتزويد والخدمات اللوجستية والروبوتيك وأخيرا الآلات ومسارات التغليف.



وسيعرض الصالون حزمة من الحلول المتعلقة بالتغليف والتجهيزات وتكنولوجيات المعالجة والتكييف والحفظ والتسلسل ووضع العلامات والمبيعات المادية والتجارة الالكترونية.



كما سيتيح الصالون عرضا متنوّعا لفائدة مؤسسات التغليف الناشطة في مجالات المواد الغذائية والمشروبات والعطورات ومواد التجميل والصيدلة والمواد الكيميائية والسيّارات.