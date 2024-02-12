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تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار خلسة بقصر هلال

Publié le Lundi 12 Février 2024 - 16:41 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الاستعلاماتية بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير بالاقليم البحري بالساحل والوحدات المركزية تابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الاجتياز واستقطاب المجتازين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وإلقاء القبض على عشرة أشخاص من بينهم ثلاثة تونسيين.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها " تكوين وفاق يهدف إلى إجتياز الحدود البحرية خلسة " وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق بلاغ صادر الاثنين عن الادارة العامة للحرس الوطني.

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