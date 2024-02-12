جلسة عامة بالبرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء تنظر في عدد من مشاريع القوانين

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 فيفري للنظر في عدد من مشاريع القوانين ، وفق بلاغ صادر عن البرلمان الاثنين.



وتناقش الجلسة العامة ليوم الثلاثاء بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا مشروع قانون يتعـلق بسن أحكام اسـتثنائيـة خاصة بالإعـفاء من واجـب أداء الخدمة الوطـنية عدد 40/2023.





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كما تناقش نفس الجلسة، مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعــد عدد 50/2023.



وتعمل الجلسة العامة ليوم الأربعاء بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا على مشروع قانون يتعّلق بإتمام القانون عدد17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة عدد 48/2023