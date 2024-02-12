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خوسي بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا " كوت ديفوار كانت أفضل منا، لقد أداروا الضغط بشكل أفضل""

Publié le Lundi 12 Février 2024 - 14:44 قراءة: 0 د, 42 ث
      
خسر منتخب نيجيريا، نهائي كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، ، بنتيجة 2-1، أمام البلد المضيف، منتخب كوت ديفوار، على ملعب "الحسن واتارا" إبيمبي، أبيدجان.

;أوضح، خوسي بيسيرو، مدرب منتخب نيجيريا أن كوت ديفوار كانت أقوى من الناحية الذهنية مقارنة بأبنائه: "كانت كوت ديفوار أفضل منا، لقد أداروا الضغط بشكل أفضل، وقاموا بعمل رائع. منتخبنا لم يلعب بنفس المستوى. المنتخب النيجيري حزين، لكن بالنسبة لي فعل اللاعبون ما في وسعهم".
واعتبر بيسيرو المدرب البرتغالي، ان نظام اللعب المستخدم منذ بداية المنافسة، غير ناجح في النهائي، حيث قال في الندوة الصحفية بعد النهائي: "عندما يكون لديك خطة تستخدمها وتعمل، فأنت حقا لا تريد تغييرها. صحيح أنني حافظت على هذه الاستراتيجية حتى كنا منهزمين بنتيجة 2-1 ثم قررت التغيير... تلقينا هدافين بسبب بعض الأخطاء الدفاعية، وتراجع مستوانا أمام الإيفواريين. لكنني فخور بالطريقة التي تصرف بها لاعبونا في هذه المنافسة".


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