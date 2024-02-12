توزر: تقدم انجاز المستشفى الجهوي صنف ب بنفطة ب 85 بالمائة والانتهاء من توسعة المستشفى المحلي بحزوة

من المنتظر أن يقع تسلم القسط الأول من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر، أواخر شهر أفريل من العام الجاري، بعد تسجيله نسبة تقدم بحوالي 85 بالمائة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة ياسين صبري صحفية "وات".



وأضاف المصدر ذاته، أن تكلفة هذا القسط تناهز 8 ملايين دينار، من اعتماد أول ب5,7 ملايين دينار، خصص لإنشاء بهو الاستقبال وقسم الإنعاش وقسم النساء والتوليد والايواء والمحول الكهربائي وتهيئة طرقات وشبكات مختلفة والمخبر وبنك الدم وقسم الاشعة، واعتماد ثان يناهز مليوني دينار خصص للشبكة الكهربائية وتهيئة متنوعة للمستشفى، الذي عرف تعطيلا في الإنجاز أدى الى إضافة اعتمادات أخرى بسبب ارتفاع الأسعار.

وينطلق القسط الثاني من المستشفى مباشرة بعد الانتهاء من القسط الأول وقد خصصت له اعتمادات تقارب 13 مليون دينار، سيشمل احداث قسم العيادات الخارجية والاستعجالي وقسم الجراحة والمطبخ والإدارة ومجموعة من المكونات الأخرى، وفق ذات المصدر.



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وأوضح صبري أن الجهة تشهد في السياق ذاته تنفيذ مجموعة من المشاريع لفائدة القطاع الصحي منها توسعة المستشفى المحلي بحزوة، وهو مشروع وقع استلامه بشكل نهائي خلال الأيام الماضية وانطلاق استغلاله بعد تعطله لأسباب مختلفة، وقدرت تكلفة انجاز المشروع بحوالي 1,1 مليون دينار وتضمن العيادات الخارجية ووحدة الاستعجالي وقسم الدم وقسم الاشعة والمطبخ والصيدلية والمغسلة والإدارة.

وكان المستشفى الجهوي بتوزر شهد بدوره انطلاق بناء قسم التصوير بالرنين المغناطيسي منتصف شهر جانفي الماضي بقيمة 1,3 مليون دينار بآجال تنفيذ تقدر بسنة واحدة، على أن يقع استلامه في جانفي 2025، فضلا عن إضافات تمثلت في توسعة طاقة استيعاب قسم الإنعاش من 5 الى 7 أسرة وكذلك تهيئة قسم الجراحة وتجديده، والذي سيقع استلامه قريبا بمواصفات عالية.