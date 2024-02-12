انس جابر تحافظ على مركزها السادس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

حافظت التونسية أنس جابر على مركزها السادس ضمن التصنيف العالمي الجديد لرابطة لاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.



وكانت انس جابر خرجت خلال الاسبوع الماضي من الدور ربع النهائي لبطولة ابوظبي ذات 500 نقطة بخسارتها امام البرازيلية مايا حداد المصنفة 14 عالميا بنتيجة صفر-2 (3-6 و4-6).

أخبار ذات صلة: بطولة قطر للتنس للسيدات- أنس جابر تؤكد تطلعها للظهور بأفضل صورة خلال البطولة...

وكانت انس جابر خرجت خلال الاسبوع الماضي من الدور ربع النهائي لبطولة ابوظبي ذات 500 نقطة بخسارتها امام البرازيلية مايا حداد المصنفة 14 عالميا بنتيجة صفر-2 (3-6 و4-6).

...



وتخوض اللاعبة التونسية هذا الاسبوع منافسات بطولة الدوحة ذات 1000 نقطة حيث ستواجه غدا الثلاثاء في مستهل مشوارها الاوكرانية ليزيو تسورنكو المصنفة 37 عالميا لحساب الدور السادس عشر.



وبقيت البولونية ايغا شيانتيك متصدرة للترتيب العالمي متبوعة في المركز الثاني بالبيلاروسية آرينا سابالينكا وفي المركز الثالث بالامريكية كوكو غوف في حين افتكت الكازخستانية اليلينا ريباكينا المتوجة امس الاحد بلقب بطولة ابوظبي المركز الرابع من الامريكية جيسيكا بيغولا التي تراجعت الى المركز الخامس.