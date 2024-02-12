Babnet

انس جابر تحافظ على مركزها السادس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

Publié le Lundi 12 Février 2024 - 08:53 قراءة: 0 د, 44 ث
      
حافظت التونسية أنس جابر على مركزها السادس ضمن التصنيف العالمي الجديد لرابطة لاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.

وكانت انس جابر خرجت خلال الاسبوع الماضي من الدور ربع النهائي لبطولة ابوظبي ذات 500 نقطة بخسارتها امام البرازيلية مايا حداد المصنفة 14 عالميا بنتيجة صفر-2 (3-6 و4-6).
أخبار ذات صلة:
بطولة قطر للتنس للسيدات- أنس جابر تؤكد تطلعها للظهور بأفضل صورة خلال البطولة...

...

وتخوض اللاعبة التونسية هذا الاسبوع منافسات بطولة الدوحة ذات 1000 نقطة حيث ستواجه غدا الثلاثاء في مستهل مشوارها الاوكرانية ليزيو تسورنكو المصنفة 37 عالميا لحساب الدور السادس عشر.

وبقيت البولونية ايغا شيانتيك متصدرة للترتيب العالمي متبوعة في المركز الثاني بالبيلاروسية آرينا سابالينكا وفي المركز الثالث بالامريكية كوكو غوف في حين افتكت الكازخستانية اليلينا ريباكينا المتوجة امس الاحد بلقب بطولة ابوظبي المركز الرابع من الامريكية جيسيكا بيغولا التي تراجعت الى المركز الخامس.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 282012


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 08:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
All Radio in One    
*.*.*