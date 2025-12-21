Babnet   Latest update 18:21 Tunis

عدد خاص من مجلّة "الصادقيّة" في الذكرى 150 على تأسيس المدرسة الصادقية: ذاكرة إرث وإشعاع مؤسسة رائدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69485cde6a5401.18108106_kqgpnfoimejhl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Decembre 2025 - 22:46 قراءة: 1 د, 14 ث
      
بمناسبة الذكرى الـ 150 لتأسيس المدرسة الصادقية (1875-2025)، صدر عدد جديد من مجلة "الصادقية" باللغة العربية، عن جمعية قدماء تلامذة هذه المدرسة، ليذكر بالمكانة المركزية، التي تحتلها هذه المؤسسة في التاريخ الفكري والتربوي والوطني لتونس. وغاص هذا العدد في الذاكرة الصادقية من خلال نصوص تاريخية وشهادات وأرشيف صور وتأملات حول إرث لا يزال حيا.

ويتضمن هذا العدد الخاص رقم 70 (ديسمبر 2025)، من المجلة التي تأسست سنة 1920، سلسلة من المساهمات، التي تستعرض المحطات الكبرى في تاريخ المعهد ومحيطه التربوي، مع التأكيد على أهمية هذه المدرسة في تكوين أجيال من المفكرين والمسؤولين والفاعلين في الحياة العامة في تونس.



وتعود عدّة نصوص باللغة العربية للحديث عن شخصيات بارزة ارتبطت بالمؤسسة، نذكر منها على سبيل المثال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. كما اهتم العدد بالنقاشات التربوية التأسيسية، لا سيما من خلال نص حول إجبارية تعليم الفتيات المسلمات، مما يشهد على الحداثة، التي طبعت التاريخ الصادقي.

وفي العدد ايضا مساهمات أخرى تحدثت عن "مسجد الصادقية"، وعن مراسلات تاريخية، فضلاً عن تبادل رسائل بين شخصيات من تلك الحقبة، ولا سيما بين خير الدين باشا ومحمد العربي زروق مدير المدرسة الصادقية آنذاك، أو بين الحبيب بورقيبة ومصطفى الكعاك، الذي كان يشغل خطة رئيس جمعية قدماء الصادقية.

ويقدم العدد لمحة عن الأنشطة الثقافية لجمعية قدماء تلامذة المدرسة الصادقية لسنة 2025، ويخصص حيزا لذكرى شخصيات قديمة ورواد المعهد.

وتضمن الاصدار مساهمتين باللغة الفرنسية، هما ملف ترتيب المعالم التاريخية الخاص بالمدرسة الصادقية، الذي أعدته المؤرخة والعمرانية التونسية جميلة بينوس، بالإضافة إلى نص بعنوان "النموذج الصادقي: رمز للنجاح"، والذي يلخص روح وتفرد هذه المؤسسة الرائدة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320642

babnet
Can 2025
 CAN 2025  15:00 Mali CAN 2025 - Zambie CAN 2025
 CAN 2025  18:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Angola CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Egypte CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
Tous les articles loi de finance 2026
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 ديسمبر 2025 | 2 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:49
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
14°-10
15°-7
17°-9
18°-11
  • Avoirs en devises 25272,3
  • (22/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/12)     1542,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/12)   26230 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :