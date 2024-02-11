وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح باب الترشح لبرنامج تشجيع الباحثين الشبان لتمويل مشاريع البحث 2024/2025

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشح ل"برنامج تشجيع الباحثين الشبان" لتمويل مشاريع البحث للفترة 2024-2025 وذلك في أجل أقصاه 1 أفريل القادم.



ويعد برنامج تشجيع الباحثين الشبان آلية من آليات تمويل أنشطة البحث موجهة أساسا إلى الكفاءات الجامعية الشابة في بداية مسارهم المهني وفي جميع الاختصاصات العلمية لحثهم على التميّز العلمي. وتبلغ قيمة الدعم المالي لتمويل مشروع البحث الواحد 200 ألف دينار.





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ويجب على المترشحين تسجيل المشاريع على المنصة الالكترونية المخصصة للغرض وذلك في أجل أقصاه يوم 1 أفريل وإلى حدود منتصف الليل.



كما يجب عليهم إيداع مشاريع البحث في صيغة ورقية (نسخة واحدة) لدى مكتب الضبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أجل أقصاه 1 أفريل مع التوقيت الإداري المعتمد.



ويتعين على المترشح عند تاريخ تقديمه لمشروعه البحثي أن يكون منتميا إلى سلك المدرسين الباحثين برتبة أستاذ مساعد أو أسلاك معادلة لها ومباشرا بإحدى مؤسسات التعليم العالي أو إحدى المؤسسات العمومية للبحث.



كما تتمثل شروط المشاركة في أن يكون للمترشح أقدمية في الرتبة لا تزيد عن 10 سنوات عند تاريخ غلق باب الترشحات، وألا يكون قد تمتع سابقا بأي تمويل في إطار برنامج تشجيع الباحثين الشبان في دوراته السابقة.



وستقوم وزارة التعليم العالي بتقييم مشاريع البحوث حسب جودتها وقيمتها العلمية على أن تقوم الإدارة العامة للبحث العلمي بمراسلة جميع المشاركين لإعلامهم بنتيجة ترشحهم.