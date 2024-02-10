صفاقس : 1500 مشاركا تونسيا وأجنبيا يشاركون في "سباق التحدي فينيكس " في دورته الثانية.

احتضنت منطقة " الشفار" التابعة لمعتمدية المحرس (30 كيلومترا جنوب مدينة صفاقس)، اليوم السبت، سباق التحدي فينيكس في دورته الثانية بمشاركة 1500 عداء تونسيا وأجنبيا من أحباء العدو في الطبيعة، من مختلف ولايات الجمهورية ومن الجزائر وليبيا وفرنسا، وذلك ببادرة من نادي العدو بصفاقس، بالشراكة مع الجامعة التونسية لألعاب القوى.



وتميز مسار السباق الذي شملته سلسلة من حملات النظافة في الفترة المنقضية وتم تحديد معالمه بعناية من طرف المسؤولين والمختصين في نادي العدو بصفاقس وشركائه بالتقيد بالمعايير الإيكولوجية، حيث اشتمل رسم المسلك على العناصر الرئيسية المميزة للمشهد الطبيعي العام في قرية الشفار ولا سيما الزياتين والوادي والغابة والشاطئ والكثبان الرملية والطريق المؤدية إلى القرية.

وبالموازاة مع المسابقة الرئيسية التي اختار لها المنظمون اسم "تحدّي فينيكس" والموجهة بالأساس إلى العدائين المتمرّسين وكل من يرغب في المشاركة من مختلف الفئات (رجالا ونساء)، اشتمل برنامج التظاهرة على مسابقة صغرى ثانية تحمل اسم "مسابقة الاكتشاف".



...





وأعرب البطل الأولمبي التونسي، محمد القمودي، الذي أعطى إشارة إنطلاق هذا السباق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن "تثمينه لهذه التظاهرة الرياضية "، داعيا إلى "ضرورة العمل على مزيد تطوير هذه الرياضة في المستقبل .



من جهته، أفاد عضو لجنة تنظيم"سباق التحدي فينيكس "في نسخته الثانية، فخري الفراتي، أن "هذا السباق المميز، ذو

الأبعاد الإيكولوجية والثقافية والتنشيطية، المعروف بإسم "ترايل "، الذي يتم تنظيمه لأول مرة في تونس، والذي شهدت نسخته الثانية مشاركة 1500 مشارك تونسي وأجنبي، تسعى هيئة التنظيم إلى تحويله بداية من الدورة الثالثة، إلى تظاهرة دولية، من أجل مزيد إنفتاحها على الطابع الدولي والسياحي".



و قال "إن إهتمام العدائين وأحباء سباقات ،الطبيعة في عديد الدول، بسباق "فينيكس" يتزايد كل يوم

وننتظر أن تكون المشاركة الأجنبية كبيرة جدا في النسخة القادمة بما من شأنه أن يعزّز مساهمة مثل هذه التظاهرات الرياضية في التسويق لتونس كوجهة ثقافية وسياحية ورياضية مميزة"، بحسب تقديره.