توبنات تنتقل إلى النسخة السادسة من بروتوكول الأنترنات عبر شبكات الاتصالات القارة

اعلنت شركة "توبنات " رسميا الجمعة عن الانتقال إلى النسخة السادسة من بروتوكول الأنترنات IPv6 عبر شبكات الاتصالات القارة.



وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، خلال ندوة صحفية عقدت في مقر الشركة، أن تونس تتصدر حاليا منطقة شمال افريقيا من حيث نسبة إستعمال عناوين IPv6 التي بلغت الى حد اليوم 12,54بالمائة ، بما سيساهم في تدعيم تموقع تونس على خارطة العالم الرقمي.





...



وشدد على أهمية هذا الانجاز الذي من شأنه تعزيز مسار التحول الرقمي بتونس، مشيرا الى أن الانتقال للنسخة السادسة من بروتوكول الانترنات يندرج في إطار الخيارات والتوجهات الإستراتيجية الكبرى للدولة استعدادا لاعتماد تكنولوجيات الجيل الخامس 5G وأنظمة انترنات الأشياء IoT وتدعيم آليات السلامة السيبرنية .



وثمن مجهودات شركة "توبنات" كأول مزود خدمات انترنات ينخرط في الإستراتيجية الوطنية للانتقال إلى النسخة السادسة من بروتوكول الأنترنات IPv6، وحرصها الجاد على تطبيق مخططات عمل الإستراتيجية الوطنية الرقمية خاصة تطوير البنية التحتية وتحقيق الإدماج الرقمي.



و استعرض الفريق التقني للشركة خلال هذه الندوة، أهم مراحل الانتقال لهذه النسخة، مبرزا مدى تأثير هذا الانتقال على جودة الخدمات لفائدة حرفاء الشركة البالغ عددهم 570 ألف مشترك و15 ألف مؤسسة.



والإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت ، هو بروتوكول تشبيك يعمل في طبقة الشبكة حسبَ نموذج الربط البيني للأنظمة المفتوحة و يُستعمل هذا البروتوكول في شبكات البيانات ويقدم خدمات العنونة والتقطيع وإدارة حركة البيانات.

