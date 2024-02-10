كأس إفريقيا للأمم 2025 بالمغرب ستكون على مستوى عال جدا" (باتريس موتسيبي)

أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، يوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في أبيدجان، أن "كأس إفريقيا للأمم المقبلة ستكون على مستوى عال جدا"، مبرزا أنه في ما يتعلق بموعد تنظيمها، "سيتم مناقشته بعد نهاية كأس إفريقيا للأمم 2023 المنعقدة حاليا في الكوت ديفوار".



وقال أن كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي ستقام سنة 2025 بالمغرب، ستكون "متميزة" وستحقق "نجاحا كبيرا" دون أدنى شك.

واضاف موتسيبي: "هناك الكثير من المسابقات التي ستقام في نفس الوقت"، مضيفا "نحن واثقون من قدرتنا على إيجاد مواعيد جيدة".



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وتعليقا على المستوى الفني لكأس إفريقيا للأمم 2023، شدد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أن بعض المنتخبات الكبرى بالتأكيد لم تذهب بعيدا في هذه المنافسة، لكن المنتخبات الوطنية الأخرى أظهرت تقدما مبهرا.



وأشار إلى أن "إفريقيا فخورة بكوت ديفوار ونيجيريا وبجميع المنتخبات الأربعة والعشرين المشاركة في كأس إفريقيا للأمم"، مسجلا أن هدف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هو رفع مستوى كرة القدم في كل دولة إفريقية، لاسيما كرة القدم للهواة والمدارس.



وأعرب عن سعادته بالقول: "الدول الخمس التي شاركت في كأس العالم في قطر (المغرب، السنغال، الكاميرون، تونس وغانا) جعلتنا جميعا فخورين"، مؤكدا أن هذه الدول ستعود بقوة قريبا جدا.



كما رحب بالعمل الذي حققته الهيئة الإدارية لكرة القدم الإفريقية في مكافحة التمييز والعنصرية والفساد في الرياضة، وقال إن مسؤولية الاتحاد الافريقي لكرة القدم تتجلى في رؤية 54 دولة إفريقية تستفيد على قدم المساواة من الدعم من الهيئة الإفريقية، والتي تشمل تطوير كرة القدم في جميع أنحاء القارة والبنية التحتية والتدريب.



وقال أن "نجاح إفريقيا يعتمد على الأفارقة. ومفتاح النجاح هو العمل يدا في يد، شرط أن نسمح للشباب بالمساهمة في تنمية قارتنا".