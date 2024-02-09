ديوان الطيران المدني والمطارات: ارتفاع حركة عبور المجال الجوي التونسي خلال شهر جانفي 2024 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2023

بلغت حركة عبور المجال الجوّي التونسي خلال شهر جانفي 2024 4730 مسافرا أي بنسبة نمو تقدّر بــ : 32,5 % مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة حسب ديوان الطيران المدني والمطارات .



واشار الديوان في بلاغ اليوم الجمعة ان المطارات التونسيّة المستغلة من طرفه سجلت خلال هذا الشهر تطوّرا للحركة التجاريّة للنّقل الجوّي مقارنة بشهر جانفي 2023





حركة المسافرين

حركة الطائرات

وبلغ العدد الجملي للمسافرين خلال هذا الشهر 482 598 مسافرا بنسبة نموّ تقدر بــ 12,3 % مقارنة بنفس الشهر من السنة المنقضية.فقد سجّل مطار تونس قرطاج وفق البلاغ 398 506 مسافرا بنسبة تطوّر 11,4 % ومطار جربة جرجيس 667 73 مسافرا بنسبة تطوّر 11,9% ومطار صفاقس طينة 661 14مسافرا بنسبة تطوّر 38,6 % ومطار توزر نفطة 301 3 مسافرا بنسبة تطوّر بلغت 178,3 % كذلك بالنسبة لمطار طبرقة عين دراهم الذي شهد بدوره نسبة تطوّر بلغت 71,7 %و بلغ العدد الجملي لحركة الطائرات خلال شهر جانفي الجاري 5373 رحلة بنسبة نموّ تقدّر بــ 12,5 % مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة موزعة على النحو التالي:4335 رحلة بمطار تونس قرطاج بنسبة تطوّر 11,9% و 636 رحلة بمطار جربة جرجيس بنسبة تطوّر 12% و 332 رحلة بمطار صفاقس طينة بنسبة تطوّر 25,3 % و 52 رحلة بمطار توزر نفطة بنسبة تطوّر 85,7 %في حين شهد مطار طبرقة عين دراهم تراجعا في عدد الرحلات بنسبة 25 % حسب ذات البلاغ.