منذر الكبير مدربا جديدا للنادي الافريقي

اعلن النادي الافريقي اليوم الجمعة عبر صفحته الرسمية عن تعيين منذر الكبير مدربا اولا لفريق اكابر كرة القدم خلفا للفرنسي جون ميشال كافالي الذي تم انهاء التعاقد معه بالتراضي.

وكان النادي الافريقي تعاقد يوم 19 جانفي الماضي مع جون ميشال كافالي لمدة موسم ونصف خلفا لسعيد السايبي.



وهي المرة الثانية التي سيتولى خلالها منذر الكبير (53 عاما) تدريب النادي الافريقي بعد تجربته الاولى سنة 2014 علما وانه اشرف طوال مشواره التدريبي على عديد الاندية التونسية الاخرى على غرار النجم الساحلي والترجي الرياضي ومستقبل المرسى والنادي البنزرتي الذي توج معه سنة 2013 بكاس تونس.



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كما خاض منذر الكبير تجربة تدريبية مع الرجاء الرياضي المغربي خلال موسم 2022-2023.

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ومن ابرز المحطات التدريبية لمنذر الكبير توليه تدريب المنتخب التونسي لكرة القدم من 2019 الى 2022 وكان قد قاد "نسور قرطاج" الى نهائي كاس العرب بقطر 2021 والدور ربع النهائي لكاس افريقيا للامم بالكاميرون 2022.



ويستعد النادي الافريقي لاقتحام مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وسيكون على موعد خلال الجولة الافتتاحية المبرمجة يومي 5 و6 مارس القادم مع مواجهة قوية امام النادي الصفاقسي على ملعب الطيب المهيري.

كما خاض منذر الكبير تجربة تدريبية مع الرجاء الرياضي المغربي خلال موسم 2022-2023.ومن ابرز المحطات التدريبية لمنذر الكبير توليه تدريب المنتخب التونسي لكرة القدم من 2019 الى 2022 وكان قد قاد "نسور قرطاج" الى نهائي كاس العرب بقطر 2021 والدور ربع النهائي لكاس افريقيا للامم بالكاميرون 2022.ويستعد النادي الافريقي لاقتحام مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وسيكون على موعد خلال الجولة الافتتاحية المبرمجة يومي 5 و6 مارس القادم مع مواجهة قوية امام النادي الصفاقسي على ملعب الطيب المهيري.