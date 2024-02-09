نجيب الدزيري: " أسباب أخلاقية وراء التخلي عن المدرب الفرنسي للنادي الافريقي"

كشف الكرونيكور نجيب الدزيري عن أسباب تخلي النادي الافريقي عن المدرب الفرنسي قائلا " انها تقييمات أخلاقية بالأساس".وأضاف في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" الامر لا يتعلق ابدا بمستوى المدرب في التمارين الرياضية بل بسبب أخلاقي..."وكان النادي الافريقي اعلن يوم 19 جانفي الماضي انه تم تعيين الفرنسي جون ميشال كافالي مدربا لفريق الاكابر لمدة موسم ونصف خلفا لسعيد السايبي.