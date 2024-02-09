نجيب الدزيري: " أسباب أخلاقية وراء التخلي عن المدرب الفرنسي للنادي الافريقي"

كشف الكرونيكور نجيب الدزيري عن أسباب تخلي النادي الافريقي عن المدرب الفرنسي قائلا " انها تقييمات أخلاقية بالأساس".
وأضاف في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" الامر لا يتعلق ابدا بمستوى المدرب في التمارين الرياضية بل بسبب أخلاقي..."
وكان النادي الافريقي اعلن يوم 19 جانفي الماضي انه تم تعيين الفرنسي جون ميشال كافالي مدربا لفريق الاكابر لمدة موسم ونصف خلفا لسعيد السايبي.
وأضاف في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" الامر لا يتعلق ابدا بمستوى المدرب في التمارين الرياضية بل بسبب أخلاقي..."
وكان النادي الافريقي اعلن يوم 19 جانفي الماضي انه تم تعيين الفرنسي جون ميشال كافالي مدربا لفريق الاكابر لمدة موسم ونصف خلفا لسعيد السايبي.
وسبق لكافالي ان اشرف على تدريب المنتخب الجزائري سنة 2007 كما تولى المقاليد الفنية لكل من اتحاد العاصمة ومولدية وهران الجزائريين والاتحاد السكندري المصري والوداد الرياضي المغربي.
وكان للمدرب الفرنسي تجربة احترافية مع منتخب النيجر امتدت من 2020 الى 2023.
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