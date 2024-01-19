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الفرنسي جون ميشال كافالي مدربا جديدا للنادي الافريقي لمدة موسم ونصف

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 17:21 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اعلن النادي الافريقي اليوم الجمعة انه تم تعيين الفرنسي جون ميشال كافالي مدربا لفريق الاكابر لمدة موسم ونصف خلفا لسعيد السايبي.
وسبق لكافالي ان اشرف على تدريب المنتخب الجزائري سنة 2007 كما تولى المقاليد الفنية لكل من اتحاد العاصمة ومولدية وهران الجزائريين والاتحاد السكندري المصري والوداد الرياضي المغربي.
وكان للمدرب الفرنسي تجربة احترافية مع منتخب النيجر امتدت من 2020 الى 2023.


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