برنامج "رائدات" سمح منذ اطلاقه إلى موفى 2023 بتمويل 3679 مشروعا نسائيا باعتمادات تفوق 35.5 مليون دينار (وزارة الأسرة)

خصّص اجتماع لجنة قيادة البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات"، صباح الجمعة بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، للنظر في التقرير التأليفي لبرنامج "رائدات" خلال سنتي 2022 و2023 والمصادقة عليه ومناقشة التوجّهات ذات الأولويّة خلال المرحلة القادمة.



وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، لدى إشرافها على هذا الاجتماع، أن برنامج "رائدات" سمح منذ اطلاقه في 8 مارس 2022 والى موفى 2023 بتمويل 3679 مشروعا نسائيا باعتمادات تفوق 35.5 مليون دينار ساهمت في إحداث 5605 موطن شغل مباشر، حسب بلاغ للوزارة.





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وتجاوز عدد ملفّات التمويل المسجّلة بالمنصّة الرقميّة "رائدات" 14 ألف ملف، وقدرت الاعتمادات المرصودة لتنفيذ برنامج "رائدات" ب 50 مليون دينار على امتداد 5 سنوات أي بمعدل 10 مليون دينار سنويا مع التّرفيع بنسبة 40 بالمائة في الاعتمادات السنويّة بداية من سنة 2023، وفق وزيرة الأسرة.



وأفادت آمال بلحاج موسى أنّ ولاية باجة تصدّرت المرتبة الأولى من حيث عدد المشاريع المحدثة بـ 353 مشروعا تليها ولايتا بن عروس ب 290 مشروع وتونس ب 282 مشروعا.



ويختلف التّرتيب باعتماد مؤشّر كلفة الاستثمار في كل ولاية لتحتلّ ولاية تونس المرتبة الأولى باعتمادات ناهزت 2.6 مليون دينار تليها ولاية باجة بـكلفة 2.5 مليون دينار وبن عروس بـ 2. 2 مليون دينار، فيما تميّزت ولايات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة وسوسة بإحداث مشاريع صغرى ومتوسّطة وصل سقف تمويلها إلى 300 ألف دينار.



ولاحظت الوزيرة أن الشريحة العمرية 18 - 35 سنة حازت على 44.5 بالمائة من المشاريع الممولة وأن 78 بالمائة من المنتفعات بالتمويل هنّ دون 45 سنة، مضيفة إنّ 54.6 بالمائة من صاحبات المشاريع ذوات مستوى تعليم عالي، وأن 52.2 بالمائة من المشاريع الممولة مهن صغرى و29.7 بالمائة خدمات مقابل 9 بالمائة صناعات تقليدية و7.6 بالمائة مشاريع فلاحيّة.



ودعت الوزيرة إلى استحثاث نسق المشاورات بين مختلف الأطراف الشريكة في تنفيذ برنامج "رائدات" للاتّفاق حول امتيازات تفاضليّة وتشجيعات جديدة لفائدة طالبات التمويل يتم تضمينها بملاحق تعديليّة تضبط للغرض، وفق ذات المصدر.



يذكر أنّ لجنة قيادة البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" تترأسها وزيرة الأسرة وتضمّ في عضويّتها ممثلين عن وزارتي الأسرة والماليّة والبنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوّسطة وصندوق الودائع والأمانات.



ومنذ 10 أوت 2022 أطلقت المنصّة الرّقميّة الخاصّة ببرنامج "رائدات" على العنوان www.raidet.tn لتيسير إيداع مطالب التمويل وتقريب الخدمات من الراغبات في بعث المشاريع وتحديد أدوار كل جهة فاعلة من أجل الحصول على مزيد من الشفافيّة والمراقبة ومتابعة جميع المشاريع التي يتمّ تنفيذها.



