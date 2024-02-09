سليانة: تخصيص 300 ألف دينار ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة بعنوان سنة 2024

خصّصت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لولاية سليانة 300 ألف دينار ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة بعنوان سنة 2024، واختيرت معتمديات بوعرادة وكسرى وسليانة الجنوبية كمناطق تدخل حسب مؤشرات التنمية لتنتفع كل معتمدية بـ100 ألف دينار أي بمعدل 20 أسرة بكل معتمدية، وفق المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة، عائدة بن نصر.



وبيّنت بن نصر، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن جمع ملفات المنتفعين جار حاليا، وسيتم عرضها لاحقا على اللجنة الجهوية للفرز، لافتة إلى أن برنامج التمكين الاقتصادي شمل منذ سنة 2022 جميع المعتمديات بولاية سليانة باستثناء معتمدية برقو .

وكشفت المسؤولة، في سياق آخر، أنّ اللجنة الجهوية صادقت مؤخرا على 14 ملفا في اطار برنامج صامدة المخصص للنساء ضحايا العنف من أجل تمكينهن اقتصاديا، حيث انتفعت 7 نساء من صاحبات هذه الملفات بمشاريع تقدّر كلفتها بحوالي 10 آلاف دينار، وتوزّعت بين مشروع للحلويات التقليدية و6 مشاريع لتربية الأغنام، مؤكدة أن برنامج صامدة لا يزال متواصلا لقبول عدد من الملفات في انتظار المصادقة عليها من قبل اللجنة الجهوية.

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