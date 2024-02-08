كرة القدم (كاس آسيا 2023): الصيني ما نينغ يدير المقابلة النهائية بين قطر والأردن

عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الصيني ما نينغ لإدارة نهائي كأس آسيا قطر 2023, بين منتخبي قطر والأردن, التي ستقام

السبت المقبل بملعب لوسيل.

وكان الصيني ما نينغ قد ادار لقاء إيران واليابان لحساب الدور ربع النهائي.

وتجمع المباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة كأس أمم آسيا 2023, ثنائي عربي بين قطر المستضيف ونظيره الأردني.



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وستكون المرة الثالثة التي تجمع المباراة النهائية لكأس آسيا, بين منتخبين عربيين بعد نسخة 1996 بين السعودية والإمارات, وحقق منتخب السعودي, اللقب بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة(4-2) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وجمع النهائي العربي الثاني, بين منتخبي العراق ونظيره السعودي في نسخة عام 2007, وحقق منتخب "أسود الرافدين" اللقب بعد فوزه بهدف نظيف.

وحجز منتخب قطر مقعده في نهائي كأس آسيا للنسخة الثانية على التوالي, بفوزه على منتخب إيران بنتيجة 3-2, في نصف نهائي كأس آسيا 2023, في المباراة التي جمعتهما بملعب الثمامة, ليتأهل لمواجهة الأردن السبت المقبل على ملعب لوسيل في نهائي البطولة, بينما تأهل الأردن على حساب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0