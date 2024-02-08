قفصة: إنجاز منطقة سقوية مُكثّفة لغراسة أشجار الزيتون بمنطقة قرعة السند الشمالية

شرع فلاّحون من منطقة قرعة السند الشمالية التابعة لمعتمدية السند من ولاية قفصة في إستغلال منطقة سقوية مُخصّصة لغراسة الزيتون المكثف تمتدّ على مساحة 40 هكتارا أنجزتها لفائدتهم المندوبية الجهوية للفلاحة بقفصة في إطار برامجها الخاصة بتوسعة شبكة المناطق السقوية بالجهة.

وحسب المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندجمة بقفصة، عبد المجيد نجماوي، فقد إستفاد من هذه المنطقة السقوية الجديدة بقرعة السند الشمالية 41 من صغار الفلاّحين الذين كوّنوا جمعية مائية سوف تُشرف على توزيع وتنظيم حصص الماء المُخصّص لريّ مستغلاّتهم الفلاحية، وذلك بعد إتمام أشغال حفر وتجهيز وكهربة بئر عميقة بالمنطقة بقوّة تدفّق بلغت 18 لترا في الثانية.

وتضمّن هذا المشروع الذي بلغت كلفته 1.2 مليون دينار، إحداث بئر عميقة، ومحطّة لضخّ المياه، ومدّ قنوات لريّ الغراسات.

وفي ذات الإطار، تحوّل والي قفصة نادر حمدوني أمس الاربعاء إلى منطقة قرعة السند الشمالية من أجل إعطاء إشارة إنطلاق إستغلال مشروع هذه المنطقة السقوية المُكثّفة.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار