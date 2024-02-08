البطولة الافريقية لرفع الأثقال (اليوم الثالث): تونس تحصد 24 ميدالية منها 10 ذهبية

حصدت العناصر الوطنية لرفع الأثقال في أعقاب اليوم الثالث للبطولة الافريقية المقامة في مدينة الاسماعيلية المصرية، والترشيحية لأولمبياد باريس 2024، 24 ميدالية منها 10 ذهبية و7 فضية و7 برونزية.



وكانت الرباعة شيماء الرحموني (وزن 64 كلغ) احرزت امس الاربعاء 3 ميداليات ذهبية في مسابقات الخطف برفعها 83 كلغ والنتر (ب114 كلغ) والمجموع (207 كلغ).

كما تحصل سليم البشيني على ذهبية الخطف لوزن 81 كلغ برفعه 145 كلغ. واحرزت جواهر القاسمي 3 ميداليات برونزية في أول مشاركة لها في وزن 71 كلغ وذلك في مسابقات الخطف (82 كلغ) والنتر (105 كلغ) والمجموع (187 كلغ) الى جانب حمزة بن عمر الذي تحصل بدوره على برونزيتي النتر (172 كلغ) والمجموع (314 كلغ).



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وكان الرباع كارم بن هنية توج يوم الثلاثاء بثلاث ميداليات ذهبية في وزن 73 كلغ. وفاز بن هنية بذهبية الخطف بعد ان رفع وزن 145 كلغ وبذهبية النتر (175 كلغ) وبذهبية المجموع (320 كلغ).



وفي ما يلي توزيع الميداليات في اعقاب منافسات اليوم الثالث

كارم بن هنية (73 كلغ): 3 ذهبيات

شيماء الرحموني (64 كلغ): 3 ذهبيات

آية العوادي (55 كلغ): ذهبيتين و فضية

اسراء البجاوي (55 كلغ): ذهبية و فضيتين

أمين بوحجبة (61 كلغ): ذهبية و برونزية

أيوب سالم (67 كلغ): 3 فضيات

سليم البشيني (81 كلغ): فضية

جواهر القاسمي (71 كلغ): 3 برونزيات

حمزة بن عمر (81 كلغ): برونزيتين

سجير الجبالي (61 كلغ): برونزية



وتستمر البطولة الافريقية لرفع الأثقال من 2 الى 10 فيفري الجاري.

