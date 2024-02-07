يسري المزاتي: وزارة الشؤون الاجتماعية ستوزع البطاقات الذكية للاشخاص ذوي الاعاقة في جوان القادم

أفاد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، يسري المزاتي، مساء اليوم الاربعاء، بأن وزارة الشؤون الاجتماعية تستعد الى توزيع البطاقة الذكية للاشخاص ذوي الاعاقة في جوان 2024، حسب ما جاء في جلسة عمل أشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، وبحضور رئيس المنظمة بمقر الوزارة اليوم، وذلك في اطار مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأضاف المزاتي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن البطاقة من شأنها تيسير الاجراءات وتذليل صعوبات الاستظهار بعدّة وثائق في آن واحد وتوفير احصائيات محددة للاشخاص ذوي الاعاقة ولأنواع الاعاقة .





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وأشار إلى أن جلسة العمل تناولت عدّة مواضيع ومحاور تهم الاشخاص ذوي الاعاقة منها الالتزام الجيد للمؤسسات الخاصة والعمومية بقانون تشغيل 2 بالمائة من الاشخاص ذوي الاعاقة لاسيما وأنه لم يتم تفعيل هذا القانون منذ حوالي 10 سنوات، مثنيا على مجهودات وزير الشؤون الاجتماعية في الزام المؤسسات الخاصة بتفعيله ومتابعة ذلك منذ شهر سبتمبر 2023.



ومثلث الجلسة فرصة للتشاور والتعاون بين المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل على وضع استراتيجية وطنية مشتركة للنهوض بهذه الفئة، حسب بلاغ للمنظمة.



كما مكنت من تقديم و طرح عديد الإشكاليات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات الحياتية و خاصة في ما يتعلّق بالنهوض الاجتماعي و الاقتصادي و تعزيز الحماية الاجتماعية و الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.



و أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي حرصه على حل كل الإشكاليات المطروحة ومتابعة مختلف البرامج الموضوعة من أجل تحسين وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس.