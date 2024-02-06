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كأس آسيا قطر 2023 : المنتخب الأردني يبلغ النهائي على حساب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0

Publié le Mardi 06 Février 2024 - 17:10 قراءة: 0 د, 45 ث
      
دخل المنتخب الأردني تاريخ كأس آسيا من بابه الواسع، بعدما بلغ، اليوم، المباراة النهائية من النسخة الحالية من البطولة القارية 2023 المقامة في الدوحة، عقب فوزه على المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جرى على استاد أحمد بن علي في الدور نصف النهائي.

وسجل للمنتخب الأردني يزن النعيمات في الدقيقة (54) وموسى التعمري في الدقيقة (67).

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وواصل المنتخب الأردني عروضه المميزة في النسخة الحالية، ليضرب موعدا في المباراة النهائية المقررة يوم العاشر من الشهر الجاري على استاد لوسيل، مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الثاني التي تجمع المنتخب القطري صاحب الأرض وحامل اللقب، مع نظيره الإيراني والمقرة يوم غد الأربعاء.

ولم يسبق للمنتخب الأردني أن بلغ المباراة النهائية، في حين كان أكبر إنجاز له قبل النسخة الحالية هو الوصول إلى الدور ربع النهائي في نسختي 2004 في الصين و2011 في الدوحة، علما بأنه غادر النسخة الماضية التي جرت في الإمارات عام 2019 من الدور ثمن النهائي.


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