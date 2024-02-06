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بطولة فجيرة الدولية للتايكواندو - المنتخب التونسي للوسطيات يحرز ثلاث ميداليات

Publié le Mardi 06 Février 2024 - 00:11 قراءة: 0 د, 11 ث
      
احرز المنتخب التونسي للتايكواندو للوسطيات ثلاث ميداليات (1 ذهبية و1 فضية و1 برونزية) في بطولة فجيرة الدولية.
وتحصلت مريم الشيحاوي على الميدالية الذهبية فيما احرزت دعاء الدريدي الميدالية الفضية.
وكانت الميدالية البرونزية من نصيب سيرين بن سالم.


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