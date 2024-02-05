محمد التليلي المنصري: سيتم تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم بداية شهر أفريل كأقصى تقدير

أفاد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأنه سيتم تركيز المجالس المحلّية والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مع بداية شهر أفريل 2024 كأقصى تقدير.



وأضاف المنصري في حوار أجرته معه وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أنّ انطلاق عمليات القرعة الخاصّة بأعضاء المجالس الجهوية، سيكون في أجل ثمانية أيّام بداية من الإعلان عن النتائج النّهائية لانتخابات المجالس المحلّية، قائلا "على المجالس الجهويّة أن تجتمع بعد ثمانية أيّام من الإعلان الرّسمي عن النتائج النهائية للانتخابات، حينها تقوم هيئة لانتخابات بإجراء القرعة الخاصة بأعضاء المجالس المحلّية الذّين سيمثّلون عماداتهم في المجالس الجهويّة، لفترة نيابيّة محدّدة (3 أشهر)".





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يذكر أنّ الفصل 34 من المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 ، المتعلق بتنظّيم انتخابات المجالس المحلّية ويضبط تركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، ينصّ على أنّ أعضاء مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ينتخبون بطريقة غير مباشرة، حيث ينتخب الأعضاء من بينهم ممثّلا للعمادة في مجلس الإقليم.



يشار إلى أنّ الإعلان عن النتائج النّهاية للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلّية ستكون يوم 17 مارس 2024 بعد استيفاء كلّ مراحل الطّعون لدى المحكمة الإداريّة.



يذكر بأنّ الدّور الأول من انتخابات المجالس المحلّية جرى يوم 24 ديسمبر 2023 ، وأسفر عن انتخاب 1348 عضوا للمجالس المحلّية من بين 6177 مترشّحا بصفة مباشرة موزّعين على 2155 دائرة انتخابيّة.



وتمّ إجراء الدّور الثاني من هذه الانتخابات أمس الأحد 4 فيفري 2024 في 779 دائرة انتخابيّة تنافس فيها 1558 مترشّحا.

