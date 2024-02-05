انس جابر تحافظ على مركزها السادس في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

بقيت التونسية أنس جابر في المركز السادس ضمن التصنيف العالمي الجديد لرابطة لاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.



وتستعد انس جابر للمشاركة هذا الاسبوع في بطولة ابوظبي ذات 500 نقطة التي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 922573 الف دولار امريكي، وستدخل المنافسة مباشرة من الدور ثمن النهائي حيث ستلاقي المتاهلة من مواجهة الدور الاول المقررة اليوم الاثنين بين التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 36 عالميا والبريطانية ايما رادوكانو المصنفة 296 عالميا.





كما ستخوض انس جابر منافسات الزوجي الى جانب اليابانية نعومي اوساكا المتوجة سابقا في منافسات الفردي باربعة القاب غراند سلام بين 2018 و2021 (2 في استراليا المفتوحة و2 في امريكا المفتوحة). وستكون جابر واوساكا خلال الدور ثمن النهائي في مواجهة الثنائي الصيني كزينيو وونغ المصنفة 40 عالميا وسايساي زهينغ غير المصنفة في مباراة مبرمجة غدا الثلاثاء.وكانت انس جابر خرجت في اخر ظهور لها على ملاعب الكرة الصفراء من الدور الثاني لمنافسات الفردي ضمن بطولة استراليا المفتوحة للتنس، ثاني الدورات الاربع الكبرى، غراند سلام، بعد خسارتها امام الروسية ميرا اندريفا.ولم يطرأ اي تغيير على المراكز العشرة الاولى في التصنيف العالمي الجديد اذ بقيت البولونية ايغا شيانتيك في صدارة الترتيب متبوعة في المركز الثاني بالبيلاروسية آرينا سابالينكا وفي المركز الثالث بالامريكية كوكو غوف وفي المركز الرابع بمواطنتها جيسيكا بيغولا وفي المركز الخامس بالكازخستانية اليلينا ريباكينا وفي المركز السادس بالتونسية انس جابر وفي المركز السابع بالصينية كينوين زهينغ وفي المركز الثامن بالتشيكية ماركيتا فوندروسوفا وفي المركز التاسع باليونانية ماريا ساخاري وفي المركز العاشر بالتشيكية كارولينا موشوفا.