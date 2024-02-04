بطولة ابوظبي للتنس - انس جابر تنطلق من الدور ثمن النهائي بملاقاة المتاهلة بين التشيكية ماري بوزكوفا والبريطانية ايما رادوكانو

تواجه لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة سادسة عالميا في الدور ثمن النهائي لبطولة ابوظبي ذات 500 نقطة والتي تقام على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 922573 الف دولار امريكي المتاهلة من مواجهة الدور الاول المقررة غدا الاثنين بين التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 36 عالميا والبريطانية ايما رادوكانو المصنفة 295 عالميا.

وستكون انس جابر المصنفة ثانية في بطولة ابوظبي معفاة من خوض الدور الاول.

كما ستخوض انس جابر منافسات الزوجي الى جانب اليابانية نعومي اوساكا صاحبة المركز 759 عالميا والمتوجة سابقا في منافسات الفردي باربعة القاب غراند سلام بين 2018 و2021 (2 في استراليا المفتوحة و2 في امريكا المفتوحة). وستكون جابر واوساكا خلال الدور ثمن النهائي في مواجهة الثنائي الصيني كزينيو وونغ المصنفة 40 عالميا وسايساي زهينغ غير المصنفة في مباراة مبرمجة يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت انس جابر خرجت في اخر ظهور لها على ملاعب الكرة الصفراء من الدور الثاني لمنافسات الفردي ضمن بطولة استراليا المفتوحة للتنس بعد خسارتها امام الروسية ميرا اندريفا.



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