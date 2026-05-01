تونس: تواصل ارتفاع حجم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة بتونس خلال 2025
واصل حجم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة في تونس منحاه التصاعدي، مسجّلًا زيادة سنوية بقيمة 4282.1 مليون دينار، ليبلغ مع موفى سنة 2025 نحو 26.876 مليار دينار، مقابل 22.594 مليار دينار مع موفى ديسمبر 2024، وفق ما كشف عنه تقرير البنك المركزي التونسي حول القوائم المالية لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات.
وأوضح البنك أن الأوراق النقدية تواصل استحواذها على الحصة الأكبر من التداول النقدي، حيث تمثل حوالي 98 بالمائة من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة، في مؤشر على استمرار الاعتماد المكثف على السيولة النقدية.
وأشار التقرير إلى تسجيل تسارع ملحوظ في نسق النمو السنوي للتداول النقدي بين سنتي 2024 و2025، إذ بلغ 19 بالمائة خلال الفترة الممتدة من نهاية ديسمبر 2024 إلى نهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنسبة 8.4 بالمائة خلال الفترة الفاصلة بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية ديسمبر 2024.
