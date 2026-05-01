حلمي الدريدي يتحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي عن دوره في "الروندة13"

تحصل الفنان حلمي الدريدي على جائزة أفضل ممثل ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي الذي انتظم من 24 إلى 30 أفريل 2026، عن دوره في فيلم "الروندة 13" إخراج محمد علي النهدي.وفضلا عن جائزة أفضل ممثل، تحصل الفيلم التونسي "The Corner Where I Met You" لياسمين بوعبيد على تنويه خاص عن مشروع أول فيلم.وشهدت هذه الدورة من المهرجان حضور عديد الوجوه الفنية التونسية حيث شارك كل من المخرج ابراهيم اللطيف والممثلة سهيرة بن عمارة ضمن لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة. كما شارك المنتج التونسي محمد سليم حفيظ في لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة.وفيلم "الروندة 13" الذي شارك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان، هو ثاني فيلم روائي طويل في رصيد المخرج محمد علي النهدي (بعد 4 أفلام قصيرة)، ويجمع في بطولته عفاف بن محمود وحلمي الدريدي والطفل هادي بن جبورية بالاشتراك مع الفنان القدير الأمين النهدي (والد المخرج).ويروي الفيلم قصة كمال (حلمي الدريدي)، بطل الملاكمة الشهير الذي اختار الابتعاد عن عالم الشهرة والأضواء ليعيش حياة هادئة مع زوجته سمية (عفاف بن محمود) وطفلهما الصغير صبري، إلا أن إصابة ابنهم صبري بمرض السرطان تقلب حياتهم رأسا على عقب. ومن هنا يدخل الأب في صراع داخلي قاسٍ بين القوة والانهيار، وبين الأمل والخوف من الفقد. ويقدم الفيلم "سؤالاً وجودياً عميقاً: كيف يواجه الإنسان حياته عندما تصبح أوجاعه أكبر من قدرته على الاحتمال؟".وشارك هذا العمل في العديد من المهرجانات الدولية وحاز عددا من الجوائز من بينها جائزة أفضل ممثلة في مسابقة ٱفاق السينما في الدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي فازت بها بطلة العمل عفاف بن محمود.وتوزعت جوائز الدورة السادسة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي كالتالي:- الجائزة الكبرى لأفضل فيلم روائي طويل لفيلم عائشة لا تستطيع الطيران ( مصر )- جائزة لجنة التحكيم الخاصة لـ POUPIYA لياسين بوعزيز ( الجزائر)- جائزة أفضل مخرجة لآن ماري جاسر، عن فيلم فلسطين 36 (فلسطين)- جائزة أفضل ممثلة لليديا شبوط عن فيلم خيط الرّوح" ( الجزائر)- جائزة أفضل ممثل لحلمي الدريدي عن فيلم "الروندة 13" (تونس )- جائزة أفضل سيناريو لفيلم الولد المقدس ( إيطاليا )- تنويه خاص: لفيلم إبن (إيان كورتيغوسو) (أطفال) - Hijo ( إسبانيا )- جائزة الجمهور للفيلم الطويل ل POUPIYA ( الجزائر)- جائزة الصحافة للفيلم طويل ل POUPIYA ( الجزائر)الجائزة الكبرى لأفضل فيلم قصير لفيلم آخر المعجزات (مصر )تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم Vivisezione di una Blatta ( إيطاليا )تنويه لفيلم Healing ( الجزائر)الجائزة الكبرى لأفضل فيلم وثائقي لفيلم والدي وقذافي لجهان كيخيا ( ليبيا )تنويه خاص لفيلم تيرمينوس 60 Terminus — سيد أحمد سميان ( الجزائر)تنويه خاص: فيلم (إيغيل أحريز مذكراتي الأخيرة Louisa Ighil Ahriz— محمد والي ( الجزائر)- جائزة دعم كتابة وتطوير السيناريو لفيلم "في انتظار الجنة.." — محمد صيام (مصر)- تنويه خاص لمشروع أول فيلم: "The Corner Where I Met You" لياسمين بوعبيد (تونس)