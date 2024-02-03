كأس دايفيس- المجموعة العالمية الثانية- فوز تونس على كوستاريكا 3 - 0

فاز المنتخب التونسي للتنس على نظيره الكوستاريكي بنتيجة 3 - 0 لحساب منافسات المجموعة العالمية الثانية (بلاي اوف) لكأس دايفيس للتنس.وجاء ذلك بعد بعد أن منح معز الشرقي الاسبقية للمنتخب التونسي بنتيجة 1- 0 امام كوستاريكا اثر فوزه على جيس فلوريس بنتيجة 2-صفر (6-2 و6-3) في المباراة التي اقيمت أمس الجمعة 2 فيفري 2024، وفوز عزيز دوقاز اليوم السبت على رودريغو كريسبو بيدرا بنتيجة 2 - 1 (6 - 3 و 5-7 و 6 - 4).أما الانتصار الثالث فقد تحقق في صنف الزوجي بفضل الثنائي اسكندر منصوري وعزيز دوقاز على الثنائي رودريغو كريسبو بيدرا وجيسي فلوريس بنتيجة 2 - 1 (6 - 7 و 7 - 6 و 7- 5).