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كأس دايفيس- المجموعة العالمية الثانية- فوز تونس على كوستاريكا 3 - 0

Publié le Samedi 03 Février 2024 - 16:58 قراءة: 0 د, 43 ث
      
فاز المنتخب التونسي للتنس على نظيره الكوستاريكي بنتيجة 3 - 0 لحساب منافسات المجموعة العالمية الثانية (بلاي اوف) لكأس دايفيس للتنس.
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وجاء ذلك بعد بعد أن منح معز الشرقي الاسبقية للمنتخب التونسي بنتيجة 1- 0 امام كوستاريكا اثر فوزه على جيس فلوريس بنتيجة 2-صفر (6-2 و6-3) في المباراة التي اقيمت أمس الجمعة 2 فيفري 2024، وفوز عزيز دوقاز اليوم السبت على رودريغو كريسبو بيدرا بنتيجة 2 - 1 (6 - 3 و 5-7 و 6 - 4).
أما الانتصار الثالث فقد تحقق في صنف الزوجي بفضل الثنائي اسكندر منصوري وعزيز دوقاز على الثنائي رودريغو كريسبو بيدرا وجيسي فلوريس بنتيجة 2 - 1 (6 - 7 و 7 - 6 و 7- 5).


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