كاس دافيس للتنس: معز الشرقي يفوز على جيس فلوريس ويمنح تونس التقدم على كوستاريكا 1-صفر

منح معز الشرقي الاسبقية لتونس 1-صفر امام كوستاريكا اثر فوزه على جيس فلوريس بنتيجة 2-صفر (6-2 و6-3) في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة بمركب التنس بالحي الوطني الرياضي بالمنزه لحساب منافسات المجموعة العالمية الثانية (بلاي اوف) لكأس دافيس للتنس.

وستجمع المباراة الثانية لحساب التصفيات ذاتها غدا السبت بين عزيز دوقاز ورودريغو كريسبو على ان تكون المباراة الثالثة ضمن منافسات الزوجي بين اسكندر المنصوري وعزيز واقع من جهة ورودريغو كريسبو وجيس فلوريس من جهة اخرى.

اما المباراة الرابعة، فينتظر ان تضع عزيز دوقاز في مواجهة جيس فلوريس بينما سلسلة اللقاءات بمقابلة معز الشرقي ورودريغو كريسبو.

وقبل انطلاق المنافسات، ادى وزير الشباب والرياضة كمال دقيش اليوم الجمعة زيارة الى مركب التنس بالحي الوطني الرياضي بالمنزه حيث كان له لقاء مع لاعبي المنتخب التونسي بحضور رئيسة الجامعة سلمى المولهي. وأكد الوزير بالمناسبة على قدرة عناصر المنتخب على تحقيق الفوز وإعلاء الراية الوطنية مشيدا في نفس الوقت بالمستوى المتميز والنقلة النوعية التي حققتها رياضة التنس التونسية عالميا.



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