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الرابطة 2: هلال مساكن يتعاقد مع اللاعبين عبد الرحمان بوزقندة و علاء بوشيبة

Publié le Samedi 03 Février 2024 - 10:58 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلن هلال مساكن الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية ضمّ كل من اللاعب عبد الرحمان بوزقندة قادما من اللاتحاد الرياضي المنستيري، واللاعب علاء بوشيبة قادما من النادي الرياضي الصفاقسي.
ويشغل عبد الرحمان بوزقندة خطة جناح أيمن، فيما يشغل علاء بوشيبة خطة جناح أيسر.
كما عزز هلال مساكن الرصيد البشري لأكابر فريق القدم بانتداب اللاعب اسكندر العياري قادما من النادي البنبلي.
ويشغل اللاعب اسكندر العياري خطة متوسط ميدان دفاعي.
...

يذكر أنّ هلال مساكن كان قد أنهى مرحلة الذهاب من منافسات المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و 3 تعادلات مقابل 5 هزائم.
ويستقبل هلال مساكن الثلاثاء القادم 6 في فيفري في الجولة الافتتاحية لمرحلة الاياب فريق النادي الرياضي القربي.


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