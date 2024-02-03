المدافع التونسي عمر الرقيق ينتقل الى سيرفيت جنيف السويسري الى نهاية الموسم على سبيل الاعارة

تعاقد نادي سيرفيت جنيف مع المدافع التونسي عمر رقيق على سبيل الاعارة لمدة 6 اشهر مع احقية الشراء حسب ما اورده الموقع الرسمي للفريق السويسري على شبكة الانترنت.

وقال النادي السويسري "عمر الرقيق (22 عاما) وصل الى جنيف في شكل اعارة من ارسنال. رغم صغر سنه فانه يتمتع بخبرة هامة بعد مروره خاصة بكل من هيرتا برلين وارسنال وويغان. عمر الرقيق ايضا لاعب دولي تونسي بثلاث مباريات في رصيده امام مالي في اطار ودي وموريتانيا ونيجيريا في كاس الامم الافريقية. اتفق سيرفيت جنيف وارسنال على اعارة الى نهاية الموسم مع احقية الشراء".

وياتي سيرفيت جنيف في المركز الثاني في البطولة السويسرية لكرة القدم برصيد 38 نقطة على بعد 6 نقاط من يونغ المتصدر.

ر-امين



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