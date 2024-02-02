مدينة الثقافة بالعاصمة تحتضن مهرجان "ريادة الأعمال" من 13 إلى 15 فيفري 2024

تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة مهرجان "ريادة الأعمال" في دورته الحادية عشر، من 13 إلى 15 فيفري 2024، ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.



ويهدف مهرجان "ريادة الأعمال"، بحسب القائمين عليه، إلى خدمة أهداف التنمية المستدامة وترسيخها، وذلك من خلال أنشطتها الرامية إلى تحقيق الإدماج الجهوي والمالي، والعمل على تمكين الرواد الشبان من النفاذ إلى المعلومة والتأطير والتمويل.





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وسيتم خلال هذه التظاهرة،عقد سلسلة من المحاضرات والندوات حول "أهمية المركزية في علاقة بريادة الأعمال والتنمية المستدامة" و"تضمين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل التأثير المستدام والنمو الاستراتيجي" و"سلسلة التوريد المستدامة: التحديات والآفاق" و"الاستثمار المسؤول ركيزة تحول النظام الغذائي في تونس" و"الاقتصاد الدائري: تحدي كبير لريادة الأعمال".



ومن بين المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال المهرجان ، "المسؤولية الاجتماعية للشركات" و"الذكاء الاصطناعي أفضل الممارسات للشركات الناشئة" و"التكافؤ والاستدامة: استكشاف أولويات ريادة الأعمال للإناث والذكور" و "كيف نجعل المسؤولية الاجتماعية للشركات عامل نجاح في ريادة الأعمال" .



كما سيقع، وفق المصدر ذاته، تنظيم 32 ورشة من شأنها تطوير المهارات وصقل الكفاءات في مجال ريادة الأعمال.



ومن بين العارضين، نجد قرية رواد الأعمال الفلاحين التي ستقدم 33 رائد أعمال شاب في مجال الفلاحة و 16 شركة ناشئة مبتكرة من حاضنات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وجناح "سيتات" المركز الدولي للتكنولوجيات البيئية بتونس والذي يمثل الابتكارات في مجال التكنولوجيا الخضراء، إضافة إلى جناح الديوان الوطني التونسي للصناعات التقليدية عبر استضافته لمجموعة مختارة من الحرفيين التونسيين وجناح "رائدات" في إطار البرنامج الوطني لريادة الاعمال النسائية والاستثمار.



مدفعي