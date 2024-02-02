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كأس آسيا 2023: المنتخب الأردني يتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على طاجيكستان

Publié le Vendredi 02 Février 2024 - 15:19 قراءة: 0 د, 35 ث
      
حقق المنتخب الأردني انجازا تاريخيا ببلوغ نصف نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم، للمرة الأولى، بعدما تجاوز منتخب طاجيكستان بهدف دون رد، في اللقاء الذي جرى، اليوم، على استاد أحمد بن علي، في الدور ربع النهائي من النسخة الحالية للبطولة القارية المقامة في الدوحة.
وسجل هدف المنتخب الاردني الوحيد مدافع منتخب طاجيكستان وحدت حنونوف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66 من المباراة.
وضرب المنتخب الأردني موعدا في المربع الذهبي للبطولة، مع الفائز من مواجهة استراليا وكوريا الجنوبية المقررة في وقت لاحق اليوم.
وهي المرة الأولى التي بلغ فيها المنتخب الأردني الدور قبل النهائي، حيث كان أفضل انجاز في البطولة القارية، هو الوصول الى الدور ربع النهائي في نسختي 2004 في الصين و2011 في الدوحة .


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