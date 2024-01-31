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لاعب التايكواندو فراس القطوسي يتاهل الى الالعاب الاولمبية باريس 2024

Publié le Mercredi 31 Janvier 2024 - 16:08 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكن لاعب التايكواندو التونسي فراس القطوسي (اقل من 80 كلغ) من ضمان تاهله الى الالعاب الااولمبية التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس خلال الصائفة المقبلة وفق ما اعلنت عنه اليوم الاربعاء اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.
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يذكر ان فراس القطوسي سبق له احراز الميدالية الذهبية لجائزة الصين الكبرى.
وهو الرياضي التونسي الثاني في اختصاص التايكواندو الذي ضمن تاهله الى اولمبياد باريس 2024 الى جانب خليل الجندوبي وال12 في مختلف الاختصاصات الى حد الان.
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