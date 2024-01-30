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غدا الأربعاء انعقاد اللجنة التونسية العمانية المشتركة واتفاقيات تعاون في الأفق

Publié le Mardi 30 Janvier 2024 - 09:51 قراءة: 0 د, 30 ث
      
يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، غدا الأربعاء، زيارة عمل رسميّة إلى سلطنة عمان بمناسبة انعقاد أشغال الدورة السادسة عشرة للجنة التونسية العمانية المشتركة، وفق ما ذكره بلاغ للخارجية اليوم الثلاثاء.

وأفاد ذات المصدر بأن هذه الزيارة ستشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون التي من شأنها مزيد إثراء الإطار القانوني المنظّم للعلاقات بين البلدين.

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وأضاف أن الدورة الحالية للجنة التونسية العمانية المشتركة ستكون "محطّة إضافية على درب توثيق روابط الأخوّة وتعزيز علاقات التعاون المثمر القائمة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى شراكة فاعلة".

وسيترأس وزير الخارجية نبيل عمار أشغال اللجنة بمعية نظيره العماني بدر البوسعيدي.



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