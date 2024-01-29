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كأس آسيا 2023 (الدور ثمن النهائي) : تأهل المنتخب القطري امام نظيره الفلسطيني 2-1

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 20:48 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تأهل المنتخب القطري لكرة القدم للدور ربع النهائي لكأس آسيا 2023 وذلك عقب فوزه بصعوبة على نظيره الفلسطيني 2-1 في المواجهة التي جرت بملعب البيت ضمن الدور ثمن النهائي من المنافسة.
وقلب بطل آسيا 2019، الذي وصل لانتصاره الـ 11 على التوالي في كأس آسيا، تأخره بهدف سجله عدي الدباغ في الدقيقة 37، إلى فوز مهم بعدما نجح القائد حسن الهيدوس في تعديل النتيجة للمنتخب القطري في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما أضاف أكرم عفيف الهدف الثاني في الدقيقة 49.
وضرب المنتخب القطري بهذا الفوز موعدا في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة أوزبكستان وتايلاند اللذين يلتقيان غدا الثلاثاء.
ورغم هذا الاقصاء قدم المنتخب الفلسطيني, الذى يصل للمرة الاولى في تاريخه الي الدور ثمن النهائي من كاس اسيا, عروضا جميلة طيلة هذه البطولة.
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